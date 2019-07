La nuova ondata temporalesca fa cadere altri alberi: e da lunedì torna il maltempo

E anche la nuova sfuriata temporalesca è alle spalle. Annunciata dalla Protezione Civile, il temporale di sabato mattina ha colpito in particolar modo il ferrarese e il nord ravennate, per poi spegnersi in mare aperto. Accompagnato da forti raffiche di vento, ha provocato la rottura di rami e la caduta di alcune piante, anche se fortunatamente nulla a che vedere col fortunale che mercoledì scorso ha travolto una parte di Milano Marittima. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in interventi nel lughese, dove una pianta è caduto su una strada, Porto Corsini e zona del cervese.

"Intorno alle 8 - segnala una lettrice - pioggia e vento hanno fatto cadere dei pioppi in via Terzo Sirotti a Porto Corsini. Il pericolo di caduta di alberi è stato ripetutamente segnalato dalla Pro Loco e dai residenti, ma il Comune fino ad ora non è intervenuto per potare gli alberi che hanno raggiunto ormai un’altezza maestosa, troppo pericolosa per i venti anche non di tempesta. Gli alberi di via Terzo Sirotti mettono in pericolo sia le abitazioni che i camper parcheggiati nell’area di sosta. I residenti chiedono con insistenza che vengono potati e ridotti di dimensioni prima che succeda qualche evento irreparabile".

Il maltempo concede ora un piccolo break. La domenica si annuncia soleggiata e gradevole, con temperature che non supereranno i 30°C. I venti sono previsti deboli in prevalenza dai quadranti orientali, con rinforzi pomeridiani sul settore costiero e sul mare, che si presenterà poco mosso. Nel corso della nottata tra domenica e lunedì si assisterà ad un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche per effetto di correnti fresche in ingresso dalla valle del Rodano e che formeranno una circolazione depressionaria sul Tirreno centrale.

Recita il bollettino diramato sabato mattina dall'Arpae per la giornata di lunedì: sono attese "al mattino precipitazioni anche temporalesche estese a gran parte del territorio con fenomenologia più consistente sul settore occidentale. Dal pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni a partire dai settori settentrionali con successiva tendenza ad esaurimento dalle ore serali". Le temperature sono previste in ulteriore diminuzione: le minime saranno comprese tra 18 e 21°C, mentre le massime tra 22 e 24 gradi. I venti sono attesi deboli-moderati nord-orientali con possibili raffiche sulle aree interessate da attività temporalesca; localmente forti con raffiche in area appenninica. Tendenza a rotazione della ventilazione dai quadranti occidentali dalle ore serali. Il mare sarà mosso, con moto ondoso in attenuazione dalle ore serali.