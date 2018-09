Temporali su tutta la Romagna, segnalati diversi allagamenti

Vari impulsi temporaleschi hanno attraversato sabato pomeriggio la Romagna. Confermate le previsioni diramate venerdì attraverso l'allerta gialla, nella quale si indicava la possibilità di fenomeni anche intensi. All'origine dell’ondata di maltempo, che ha di fatto segnato l'inizio dell'autunno meteorologico, un vortice depressionario in quota che si è attestato a ridosso delle regioni settentrionali. La distribuzione dei fenomeni però non è stata regolare. Nel giro di pochi chilometri i fenomeni hanno assunto intensità variabile. Nel Ravennate campi allagati soprattutto zona nord a Savarna, Alfonsine, lughese e Santerno. Si è verificato qualche problema alla rete fognaria e alcune chiamate ai pompieri per infiltrazioni d'acqua e qualche scantinato allagato.

Domenica, annuncia l'Arpae nel bollettino, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni a carattere di rovescio temporalesco sparse sul territorio, più probabili sulle pianure a ridosso del Po. Nelle ore serali le precipitazioni tenderanno a localizzarsi sui rilievi e lungo la costa, anche se saranno ancora possibili isolati piovaschi sulle aree interne di pianura. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve flessione comprese tra 16 e 19 gradi; mentre le massime in diminuzione tra 22 e 24 gradi. I venti saranno deboli prevalentemente settentrionali con possibili raffiche nelle aree interessate da attività temporalesca. Residui fenomeni non si escludono anche lunedì. Da martedì la rimonta dell'alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile.