Tenta di rubare una borsa da un'auto, ma viene scoperto dalla proprietaria: arrestato

I Carabinieri di Lugo, nel corso di un servizio predisposto per il contrasto ai reati predatori tra il Comune di Fusignano e quello di Bagnacavallo, nella prima mattinata di lunedì sono intervenuti a Masiera dove hanno tratto in arresto un 22enne extracomunitario, da tempo residente nel lughese. Il ragazzo, che si aggirava tra le auto in sosta, aveva notato la presenza in una vettura di una borsa da donna. E' a quel punto che ha tentato di impadronirsene riuscendo, in qualche modo, ad entrare nell’abitacolo del veicolo.

La proprietaria, che per puro caso si era affacciata al balcone dell’abitazione della persona a cui era andata a fare visita, ha osservato il comportamento del giovane e allertato immediatamente il 112, decidendo nel frattempo di scendere in strada nel tentativo di far desistere il ladro.

La donna, originaria dell'est Europa, con ferma determinazione non solo è riuscita ad impedire il furto della propria borsetta ma anche a far scendere dal veicolo il giovane, che aveva tentato tra l'altro di impossessarsi delle chiavi della vettura. La donna è rimasta lievemente contusa. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di fermare il ragazzo.

Il giovane autore della tentata rapina giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Ravenna nella mattinata odierna è stato sottoposto alla misura restrittiva dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza con permanenza notturna presso l’abitazione.