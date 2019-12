Tenta di rubare un'auto, ma era della Polizia locale: poi aggredisce gli agenti con calci e pugni

Nella serata di lunedì la Polizia locale di Cervia ha tratto in arresto un 21enne rumeno, già noto alle Forze dell’ordine. L’uomo aveva forzato la portiera di un’auto civetta della Polizia locale parcheggiata in una strada del centro storico e ha poi tentato di metterla in moto armeggiando con i cavi elettrici sotto al cruscotto. Il suo atto criminale è stato però interrotto dal provvidenziale intervento di un agente, alla cui vista l’uomo ha reagito con insulti e pugni. La situazione è immediatamente degenerata, tanto che un postino che si trovava nelle vicinanze, capita la gravità dei fatti, è immediatamente corso al vicino comando della Polizia locale chiedendo aiuto.

Gli agenti sono intervenuti rapidamente in ausilio al collega: a questo punto l’uomo si è scagliato anche contro di loro, aggredendoli con pugni e calci, tanto che a fatica si è riusciti a contenerlo, mandando due di loro al pronto soccorso con ferite giudicate guaribili dai sanitari in 5 e 7 giorni. Per il rumeno sono quindi scattate le manette per i reati di tentata rapina, aggressione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato accompagnato in stato di arresto presso caserma della Compagnia Carabinieri di Cervia – Milano Marittima per gli accertamenti di rito, in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna per il rito di direttissima.

“Questi gravi fatti dimostrano ancora una volta quanto sia pericoloso il lavoro delle forze dell’ordine che ogni giorno rischiano la vita per garantire la nostra sicurezza – commenta il sindaco di Cervia Massimo Medri – Il mio primo pensiero va agli agenti feriti durante l’arresto a cui rivolgo, a nome mio personale e di tutta la città, i migliori auguri di pronta guarigione. Desidero ringraziare anche il postino intervenuto allertando i colleghi, che ha permesso che la situazione non avesse conseguenze peggiori e i Carabinieri di Milano Marittima che, come sempre, hanno dimostrato la loro collaborazione nei confronti della nostra Polizia locale”.