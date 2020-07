Tenta il furto in una casa ma viene bloccato dal vicino: arrestato

Le forze dell'ordine hanno arrestato un 40enne romeno senza fissa dimora per il reato di tentato furto aggravato in abitazione. Qualche sera fa in via Quarto i residenti hanno bloccato un uomo che aveva tentato di introdursi all’interno di un’abitazione. In particolare la vittima ha riferito di avere sorpreso un uomo nel cortile della sua abitazione che aveva estratto dalla casetta degli attrezzi diversi oggetti. Il malvivente, vistosi scoperto, aveva tentato di allontanarsi, ma era stato raggiunto da un secondo residente che ha bloccato la via di fuga. L'uomo, identificato per il 40enne romeno con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato dichiarato in arresto per il reato di tentato furto aggravato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.