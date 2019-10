Tenta la fuga dal ristorante senza pagare il conto

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà un 32enne cittadino senegalese per il reato di insolvenza fraudolenta e per non aver esibito il passaporto o altro documento di identificazione e il permesso di soggiorno. A fine agosto un ristoratore ravennate ha richiesto l’intervento, al numero di emergenza, di una Volante della Questura di Ravenna. Nella circostanza l'esercente ha comunicato alla Polizia che stava inseguendo a piedi un uomo, il quale si era allontanato, in compagnia di un altro giovane, dal locale senza aver pagato il conto. Pochi istanti dopo, in piazza Caduti sul Lavoro, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha raggiunto e bloccato il fuggitivo.



L’uomo, privo di documenti, è stato accompagnato in Questura per la sua compiuta identificazione. L'uomo è risultato non in regola con le norme sul soggiorno e gravato da numerosi precedenti per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, contro il patrimonio e gli stupefacenti. Secondo quanto dichiarato ai poliziotti dall’esercente, poco prima due uomini si erano presentati al proprio ristorante, e dopo aver consumato la cena per un importo di 30,5 euro si sono allontanati senza pagare il dovuto.