Tenta la fuga dalla pattuglia dell'Arma e poi fornisce false generalità

Nel primo pomeriggio di giovedì i carabinieri della Compagnia di Lugo, nel corso di una serie di controlli, hanno arrestato un 39enne con le accuse di sostituzione di persona e false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Nel primo pomeriggio la pattuglia ha notato una vettura il cui guidatore, alla vista delle divise, aveva effettuato una manovra repentina per evitare di essere fermato. Inseguito e bloccato, l'automobilista è risultato essere sprovvisto di qualsiasi tipo di documento compresa l'assicurazione. Al momento di declinare le proprie generalità, inoltre, il 39enne ha fornito quelle di un'altra persona ma è stato ben presto smascherato e portato in caserma. Accertata la sua vera identità, per l'uomo sono scattate le manette ed è stato processato per direttissima e condannato a 5 mesi e 10 giorni.