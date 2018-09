Tentano la fuga lanciando la droga dal finestrino: tre arresti

La Polizia di Stato ha arrestato tre persone per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 57enne e un 48enne, entrambi cittadini italiani già noti alle forze dell’ordine, e un 33enne di nazionalità albanese, tutti residenti a Ravenna. Mercoledì pomeriggio un equipaggio della Squadra Mobile di Ravenna, a bordo di un’auto civetta, si trovava ad Alfonsine per effettuare un servizio. L’attenzione dei poliziotti è ricaduta su un furgone che transitava con a bordo tre persone, il cui conducente è stato riconosciuto perché in passato era stato arrestato per i reati di furto e rapina.

Pertanto, gli agenti hanno deciso di pedinare il veicolo e nel contempo è stato disposto l’avvicinamento di un altro equipaggio. Gli occupanti del furgone, probabilmente resisi conto di essere seguiti, hanno svoltato improvvisamente nell’abitato di Glorie con l'intento di dileguarsi, ma sono stati immediatamente bloccati dai poliziotti. Gli agenti hanno poi notato uno dei passeggeri che stava cercando di disfarsi di un involucro, risultato poi contenere 250 grammi circa di cocaina. La successiva attività svolta dagli investigatori della Squadra Mobile di Ravenna ha permesso di rinvenire a casa del 48enne ulteriori 6 grammi di cocaina, 10 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi. Inoltre, sono stati sequestrati oltre 700 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

I tre fermati, al termine delle perquisizioni e all’esito positivo degli esami effettuati dalla Polizia Scientifica sulle sostanze rinvenute e sequestrate, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e accompagnati in carcere a Ravenna, dove rimarranno a disposizione del Pubblico Ministero Lucrezia Ciriello.