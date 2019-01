Tentarono il furto al Decathlon, la fuga è stata inutile: rintracciate grazie alla targa dell'auto

I Carabinieri della Stazione di Granarolo Faentino, dopo un'indagine, hanno denunciato due donne originarie del Perù, rispettivamente di 45 e 47 anni per furto aggravato in concorso. Il reato era avvenuto all'interno del Decathlon a fine ottobre quando erano state viste da uno degli addetti alla sorveglianza mentre inserivano dentro a due grosse sporte alcuni indumenti. Prima di arrivare alle casse erano state richiamate dai dipendenti del negozio. Loro, vistesi scoperte, avevano abbandonato le sacche ed erano riuscite a guadagnare la fuga. Le due avevano arraffato merce per circa 260 euro e sono state viste salire su una Ford Fiesta la cui targa era stata annotata. Dopo la denuncia i Carabinieri di Granarolo sono risaliti, anche grazie ai filmati della videosorveglianza, all’identificazione delle due donne, che sono state denunciate per furto aggravato.