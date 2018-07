Tenta la rapina, ma il titolare coraggioso gli blocca la pistola e lo mette in fuga

Il copione sembrava quello "canonico": il rapinatore è entrato in negozio a orario di chiusura e, tirando fuori la pistola, ha esclamato "Questa è una rapina" per farsi consegnare il denaro. Ma non sapeva che davanti a lui si trovava un ex militare della Marina che, con coraggio, si è difeso allungando la mano sulla pistola e bloccando il malvivente.

E' quanto successo giovedì sera, intorno alle 7.20, nell'agenzia viaggi "Il dragone volante" di Alfonsine. Marito e moglie titolari dell'agenzia stavano chiudendo l'attività di corso Matteotti, quando è entrato un uomo - descritto come di statura media, con accento del sud e con in testa un berretto da baseball degli Yankees - chiedendo informazioni per una vacanza. Il titolare, però, si è accorto che il "cliente" puntava alla busta contenente l'incasso della giornata lasciata sul tavolo: a quel punto il rapinatore si è palesato sfoderando una pistola. Il titolare non si è lasciato intimorire e ha bloccato il malfattore, dando inizio a una colluttazione: nel frattempo la moglie, scappata nel magazzino, ha allertato i Carabinieri che si sono precipitati sul posto con diverse pattuglie. Il rapinatore, però, si era già allontanato a bordo di un'auto risultata poi rubata a Ravenna qualche giorno fa. I militari hanno ascoltato i titolari e hanno dato inizio alle ricerche insieme alla Polizia di stato, che fino a tarda serata non hanno dato esito, anche visionando le telecamere della zona.