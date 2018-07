Tenta la rapina in Posta spruzzando spray al peperoncino: ma il colpo fallisce

Tenta una rapina in posta, ma il colpo fallisce. I carabinieri della stazione di Borgo Durbecco a Faenza hanno tratto in arresto una 56enne faentina per tentata rapina. Venerdì pomeriggio la centrale operativa dei Carabinieri di Faenza ha ricevuto una segnalazione da parte di una dipendente dell’ufficio postale di via Forlivese, la quale riferiva di un tentatativo di rapina messo in atto da una persona che nel frattempo si era data alla fuga. Sul posto si sono precipitate le pattuglie della stazione di Borgo Durbecco e dell’aliquota radiomobile.

I militari hanno accertato che, mentre le dipendenti erano intente nel loro lavoro, era entrata nell’ufficio postale una donna con indosso un passamontagna e impugnando una bomboletta spray, che avrebbe minacciato le lavoratrici al fine di compiere una rapina. Nel mentre avrebbe spruzzato con la bomboletta in aria, nebulizzando una sostanza urticante che si è propagata all’interno dei locali. Notato ciò, le dipendenti si sono chiuse all’interno di un ufficio, richiedendo immediatamente l’intervento dei Carabinieri, mentre la donna, non riuscendo nell’intento, si sarebbe allontanata precipitosamente. Grazie alla descrizione fisica della donna, i militari sono riusciti a capire chi potesse aver commesso tale gesto. Quindi si sono recati sotto casa della donna e hanno notato che la stessa stava rincasando con in mano una busta della spesa, all’interno della quale i militari vi hanno trovato il passamontagna e la bomboletta spray urticante al peperoncino, utilizzati poco prima per commettere il reato.

Al termine di tutte le operazioni e degli accertamenti svolti, la donna è stata tratta in arresto per tentata rapina aggravata, arresto poi avallato dal pubblico ministero. La donna, dopo aver trascorso la notte agli arresti domiciliari, sabato mattina è stata portata in Tribunale a Ravenna, dove l'arresto è stato convalidato e, su richiesta del difensore, il giudice ha concesso alla donna i termini a difesa in attesa del processo.