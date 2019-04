Tentano la spaccata ma la vetrina resiste: la banda fugge abbandonando l'auto rubata

Tentativo di spaccata notturna a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, ai danni del negozio "Idea Ruote" già finito in passato nel mirino dei malviventi. Questa volta, però, ai ladri è andata male e sono stati costretti a fuggire a mani vuote.

Secondo quanto emerso, la banda avrebbe usato come ariete un camion rubato in un'azienda edile poco lontana da via Andrea Costa, ma nonostante il forte colpo la vetrina ha resistito all'urto. L'entrata in funzione del sistema d'allarme e l'arrivo di una pattuglia dei Carabinieri ha costretto i malviventi a scappare, lasciando sul posto sia il camion che un'auto Skoda Octavia risultata rubata a Ravenna qualche giorno prima.