Serie di tentativi di furto: i malviventi costretti alla fuga nel buio

Serie di tentati furti nella serata di lunedì. Nella zona del capanno Garibaldi è stata sventata l'azione dei ladri da alcuni pescatori presenti. I malviventi, come viene riportato nella segnalazione nella pagina Facebook "Ravenna Sos Chat - Aiutiamo le forze dell'ordine", "sono scappati verso la Baiona e sono incappati nella pattuglia della vigilanza notturna". Tentato furto anche in zona San Rocco, in via Col di Lana. I ladri sono scappati poichè in casa erano presenti i proprietari, che hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Commenta Marcello Faustino del Popolo della Famiglia: "Continuano insomma senza tregua i crimini a Ravenna Sud e non pare questa amministrazione comunale abbia messo ancora riparo alla questione sicurezza in questo quartiere".