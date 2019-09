Tentativo di rapina al supermercato: malvivente con una pistola forse finta scappa a mani vuote

Maldestro tentativo di rapina mercoledì sera in un supermercato, poco prima dell'orario di chiusura. Il malvivente si è presentato alla cassa del punto vendita Conad di via Chiavica Romea, intorno alle 19,30, e ha chiesto il contante presente nel registratore di cassa. Ha esibito una pistola, che però è sembrata a tutti gli effetti falsa. Un momento di tentennamento degli addetti a consegnare il denaro, con l'invito ad andarsene, sarebbe stato sufficiente a far desistere il malvivente, che si è allontanato a mani vuote. Immediatamente è scattato l'allarme e le pattuglie di polizia e carabinieri si sono messe alla ricerca del soggetto nascosto in una felpa scura, allontanatosi verso il Mausoleo di Teodorico.