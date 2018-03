'Topi d'appartamento' messi in fuga da due bambine coraggiose

Ennesimo tentativo di furto in appartamento, con grande spavento di due bambine: il fatto sarebbe avvenuto martedì sera intorno alle 22 in via Cassino, in zona Ravenna sud: "Dei malviventi hanno provato a entrare in un’abitazione salendo dalla grondaia e cercando di forzare la porta finestra del balcone - racconta Marcello Faustino del Popolo della famiglia - ma le bambine che erano all’interno della stanza, sentendo quei rumori e andando a vedere cosa succedeva, vedendo una sagoma che stava cercando di entrare hanno cominciato a urlare, mettendo in fuga i ladri. Questo è quanto accade di frequente in zona stadio a Ravenna e che stiamo denunciando da troppo tempo. Ravenna sud sta vivendo un periodo molto critico dal punto di vista della sicurezza, le famiglie residenti sono scosse e sarebbe ora che l’amministrazione comunale ne prendesse finalmente atto". Sul posto è intervenuto il Nucleo radiomobile dei Carabinieri per le indagini del caso.