Tentato furto nella notte: colpito un bar in pieno centro

Ennesimo furto nella notte ai danni di un bar del centro storico: questa volta, però, solo tentato. Nella notte tra domenica e lunedì i malviventi hanno cercato di intrufolarsi all'interno del Martin's shop & caffè di via Ponte Marino, a due passi da piazza del Popolo. I ladri hanno cercato di forzare una porta a libro del locale con l'uso di un cacciavite, non riuscendo però nel loro intento, forse per paura di fare rumore e svegliare gli abitanti degli appartamenti sovrastanti. Il bar è munito di telecamere e ulteriori videocamere di sorveglianza della zona puntano proprio sul locale: ora i Carabinieri visioneranno i filmati per cercare di risalire ai colpevoli.