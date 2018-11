Tentato furto nell'officina di biciclette: i ladri scappano a mani vuote

Tentato furto nella notte nell'officina di riparazione biciclette di via Romea Sud, a Ravenna. I malviventi hanno infranto la vetrina del negozio e la porta a vetro d'ingresso, causando danni alla struttura, tuttavia non hanno fatto in tempo a sottrarre nulla di quanto presente nell'officina, forse perchè infastiditi dai passanti. Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia di stato. Poco meno di un anno fa lo stesso negozio era stato protagonista di un altro furto: anche quella volta i ladri non avevano toccato bici e attrezzi da lavoro, ma erano riusciti a impossessarsi del fondo cassa.

Foto Massimo Argnani