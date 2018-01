Tentano l'assalto esplosivo al bancomat ma fuggono a mani vuote

Hanno tentato il colpo, ma sono stati costretti a fuggire senza bottino. All'alba di mercoledì mattina, poco dopo le cinque, al 112 è giunta la chiamata di un uomo che si era fermato per prelevare al bancomat della Cassa di Risparmio di Ravenna di via Molinaccio, a San Pancrazio. L'uomo ha subito notato che dallo sportello spuntavano dei fili, così ha lanciato l'allarme. Sul posto si è precipitata una pattuglia del Nucleo radiomobile dei Carabinieri che, nel tragitto verso la banca, ha intercettato tra gli abitati di Russi e San Pancrazio (sulla stessa via Molinaccio) un'automobile di grossa cilindrata che sfrecciava a fari spenti e ad alta velocità verso Russi. Immediatamente i militari hanno fatto inversione per mettersi all'inseguimento dell'auto, che però nel tempo della manovra si era già dileguata facendo perdere le proprie tracce.

Giunti sul posto, i Carabinieri si sono resi conto di trovarsi di fronte a un tentativo di esplosione dello sportello bancomat. I malviventi, dopo aver annerito le telecamere della banca, hanno utilizzato una tecnica soprannominata "marmotta", ovvero un parallelepipedo in ferro riempito di polvere pirica, delle esatte dimensioni delle aperture, che viene inserito con l'aiuto di un palanco all'interno del bancomat per poi andare "sotto", frase in codice per indicare l'innesco e quindi la deflagrazione. L'allarme della banca non è scattato, con tutta probabilità perchè le vibrazioni non sono state così forti da farlo attivare. Gli investigatori credono che chi ha agito sia stato disturbato da qualche auto e si sia dileguato prima di poter mettere a segno il colpo. Le indagini sono in mano al Nucleo operativo e radiomobile e ai Carabinieri di Russi, che cercheranno di risalire ai colpevoli.