Ladro "maldestro" tenta di rubare un'auto: ma i passanti lo fanno arrestare

Un ottimo esempio di cooperazione tra cittadini e forze dell'ordine. Domenica i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ravenna hanno arresto un 55enne per tentato furto di auto. In particolare nel tardo pomeriggio alcuni passanti hanno notato un uomo di origini libiche aggirarsi nell’abitato di Ponte Nuovo tra le auto in sosta. Dopo aver adocchiato un piccola utilitaria, forzando il finestrino, il 55enne è riuscito a entrare nell’abitacolo e ha tentato, in modo maldestro, di avviare la vettura. Alcuni passanti hanno notato la scena e hanno quindi immediatamente chiamato i Carabinieri, che tempestivamente sono arrivati sul posto dove hanno bloccato l’uomo. Grazie agli elementi raccolti il 55enne è stato dichiarato in stato di arresto e accompagnato in carcere, in attesa di giudizio.

