Folle inseguimento nella notte: dall'auto rubata lanci di chiodi per fermare le volanti

Si sono lanciati nell'inseguimento nonostante la difficoltà di guidare con gli pneumatici forati. Proseguono senza sosta i controlli da parte delle volanti della Polizia di stato volti a combattere azioni criminose, in particolar modo gli assalti agli sportelli bancomat e i furti in abitazione.

Nella notte tra domenica e lunedì, intorno all'1.15, una volante di passaggio in via Panfilia ha notato alcuni movimenti strani attorno allo sportello bancomat dell'Unicredit al civico 7. I poliziotti, insospettiti, sono scesi dalle volanti cercando di avvicinarsi alle persone presenti al bancomat: ma, alla vista degli agenti, una di queste è corsa verso una Alfa Romeo Giulietta parcheggiata lì vicino - con a bordo altre persone - ed è scappata a forte velocità in direzione di via Canale Molinetto.

La pattuglia si è messa all'inseguimento dell'auto, risultata poi rubata a Cesena il 16 febbraio scorso, allertando altre volanti e i Carabinieri. Ma poco dopo dall'auto rubata sono stati lanciati dei barattoli di vetro contenenti chiodi a 4 punte, che si sono infranti sulla strada riversando il contenuto sull'asfalto. Un secondo lancio di chiodi, volto a forare le gomme delle volanti, si è verificato in via Rubicone, dove nel frattempo era giunta una seconda volante. Le auto di Polizia, nonostante le gomme forate, hanno continuato nell'inseguimento: una prima volante è stata costretta a fermarsi poco dopo, mentre l'altra ha inseguito l'auto rubata fino a via Mattei, dove gli pneumatici sgonfi hanno costretto i poliziotti allo stop.

Sono in corso le ricerche da parte anche della squadra mobile, si stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della banca e della zona per tentare di risalire agli autori dell'inseguimento.