Tentano di scassinare la biglietteria automatica: ladri in stazione

Tentato furto nella notte tra domenica e lunedì alla stazione ferroviaria di Lavezzola. Una banda composta da più persone, verso le 4, ha tentato di forzare la biglietteria automatica presente al binario 1. Prima di agire, però, i malviventi hanno ben pensato di girare le telecamere di videosorveglianza presenti nella stazione, di modo da evitare di essere ripresi.

I malfattori hanno forzato lo sportello esterno della macchinetta, per poi cercare di manomettere la cassa che contiene il denaro al suo interno, ma l'operazione si è rivelata meno semplice del previsto. Appena è suonato l'allarme, infatti, la banda si è data alla fuga. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri, ma dei furfanti non c'era già più traccia. Ingenti i danni alla biglietteria automatica, che ha un valore di circa 20mila euro. Sono in corso le indagini per cercare di risalire ai malviventi.

Foto Massimo Argnani