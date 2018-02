La 'banda del buco' si scontra con una colonna di cemento: colpo fallito

Hanno tentato di intrufolarsi nella sala slot cercando di scavare un buco nel muro, ma hanno trovato un 'inghippo'. Nella notte tra domenica e lunedì una banda di malviventi ha cercato di entrare in una sala slot di viale Randi passando attraverso l'attività commerciale adiacente, un'agenzia immobiliare.

I ladri hanno prima infranto una vetrata posteriore dell'agenzia, per poi intrufolarsi nel locale dove hanno tentato di sfondare la parete che divide l'agenzia dalla sala slot perforando il muro. Ma i malfattori non avevano tenuto conto della struttura dell'abitato: a un certo punto, infatti, si sono scontrati con una colonna in cemento armato, che ha impedito loro di continuare la perforazione. A quel punto i ladri si sono dati alla fuga a mani vuote. All'interno dell'agenzia immobiliare, in cui non è suonato l'allarme, sembrerebbe non mancare nulla. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso.