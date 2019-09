Tentano il furto all'interno del camper, ma vengono scoperti dagli occupanti

Colti con le mani nel sacco, anzi, nel camper. Giovedì pomeriggio i componenti di una famiglia della ex Jugoslavia hanno lasciato il loro camper parcheggiato in zona Mausoleo di Teodorico e si sono allontanati verso la città. Tornati sul posto, verso le 16, hanno sorpreso due persone che avevano forzato la porta del camper e si erano intrufolate all'interno per rubare.

Immediatamente hanno dato l'allarme al 112 e sul posto si sono precipitate due pattuglie dei Carabinieri di Ravenna: uno dei due ladruncoli è riuscito a scappare, mentre l'altro è rimasto bloccato nel camper. L'uomo, in stato di fermo, è stato portato alla caserma di via Alberoni, dove si sono recati anche gli occupanti del camper per sporgere regolare denuncia.

Foto Massimo Argnani