Tentano il furto in tabaccheria: scoperti speronano l'auto della Polizia

Era stata "ripulita" dai ladri appena quattro mesi fa, con un colpo da oltre 15mila euro. Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 3, i ladri hanno nuovamente fatto "visita" alla tabaccheria delle Bassette di via Di Vittorio. Ma questa volta il furto non è andato a termine: i malviventi, infatti, dopo aver arraffato un grosso quantitativo di pacchetti di sigarette, sono stati colti di sorpresa dal rapido arrivo delle volanti della Polizia di stato, dopo che nel locale era suonato l'allarme e che alcuni camionisti avevano allertato il numero d'emergenza avendo sentito un forte rumore.

I ladri hanno tentato la fuga in auto, ma i poliziotti sono riusciti a bloccarla, tanto che una volante è stata colpita dall'auto dei malfattori, finita poi in un'aiuola. A quel punto i due, vestiti con tuta e passamontagna, sono scappati a piedi abbandonando la refurtiva. Sul posto, oltre alla Polizia, la Scientifica e i Carabinieri, che hanno subito dato il via alle ricerche anche con l'ausilio di alcune pattuglie del forese. L'auto è risultata rubata, così come la targa (montata successivamente sull'auto).