Tentato furto all'ufficio Viabilità del Comune, cassaforte nel mirino. Ma l'allarme mette in fuga i ladri

Tentativo di furto nel cuore della nottata tra giovedì e venerdì all'Ufficio Viabilità del Comune di Ravenna. I malviventi hanno colpito intorno alle 2.30. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, i "soliti ignoti" hanno forzato una porta-finestra del locale di via Berlinguer 58. Dopodichè hanno puntato all'ufficio dove è presente una cassaforte, ma qualcosa non è andato secondo i piani. E' infatti scattato l'allarme, che ha indotto i ladri a dileguarsi col favore delle tenebre, facendo perdere le loro tracce. All'interno del forziere vi era un migliaio di euro. Sul posto per i rilievi di legge, oltre al personale delle Volanti, sono giunti anche gli agenti della Polizia Scientifica. Sono state acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Foto di Massimo Argnani