Tenta il suicidio gettandosi nei Fiumi Uniti, ma resta impigliato tra i canneti: paura per un uomo

A meno di una settimana dal tentato suicidio avvenuto nelle acque del porto canale, martedì pomeriggio un altro uomo ha cercato di togliersi la vita. Intorno alle 17.30 una donna ha telefonato ai Carabinieri di Ravenna riferendo che il marito, che soffriva di depressione, qualche ora prima era uscito di casa facendole intuire che avrebbe cercato di togliersi la vita, e da allora non aveva più fatto ritorno. I militari del radiomobile hanno subito iniziato le ricerche raccogliendo informazioni e controllando i luoghi che l'80enne era solito frequentare, fino a quando intorno alle 18.30 hanno deciso di ispezionare l'argine dei Fiumi Uniti in zona Porto Fuori, dove l'uomo spesso andava per camminare. Qui hanno trovato l'anziano in mezzo ad alcuni canneti: l'uomo, tentando di gettarsi in acqua per suicidarsi, era rimasto impigliato nella vegetazione. Subito sono intervenuti i soccorsi del 118 e l'80enne, dopo essere stato tratto in salvo, è stato trasportato all'ospedale di Ravenna per le cure del caso.

