Terence Hill visita la Tomba di Dante, il Museo nazionale e fa foto con i fan

E dopo Cesare Cremonini, "paparazzato" in un locale di Piazza del Popolo mercoledì, giovedì è stato il turno di Terence Hill. L'attore, infatti, ha fatto un giro per la città insieme alla moglie Lori e a una coppia di amici. Una guida li ha scortati in tutti i punti più importanti di Ravenna, tra i quali il Museo nazionale e la Tomba di Dante, dove non ha perso l'occasione per scattare una foto con alcuni fan, tra i quali anche il consigliere Pd Rudy Gatta che lo ha incontrato in via Cavour.

L'attore, in serata, dopo aver cenato al ristorante "All'antica trattoria al Gallo" ha anche preso un taxi, rendendo "felicissimo" il tassista Gianni Stefanini, che si è fatto scattare una foto insieme al suo cliente e l'ha condivisa con orgoglio su Facebook: "Nella mia vita da tassista ho caricato diverse persone importanti, da politici a giornalisti e attori. Ma caricare un mito che ha fatto molti film con Bud Spencer, non mi era mai capitato. Eh si, è lui: Terence Hill".