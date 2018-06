Terminal insabbiato: e la crociera cancella la tappa nel porto di Ravenna

Il fondale del Terminal crociere di Porto Corsini è insabbiato e perde così l'attracco previsto per sabato 16 giugno della crociera Mein Schiff 2, già attraccata a Ravenna il 19 maggio quando aveva portato in città 1800 passeggeri. "Considerate le sopraggiunte limitazioni di pescaggio in vigore nell’area del Terminal Passeggeri di Porto Corsini, disposte dalla Capitaneria di Porto a causa di un insabbiamento del fondale, si è approntato un approdo alternativo al Terminal “T&C- Traghetti e Crociere”, in grado di accogliere quelle navi da crociera che hanno necessità di maggiore profondità di fondale - spiegano dall'Autorità di sistema portuale - Nel frattempo si sta lavorando per risolvere il problema della collocazione dei materiali risultanti dal dragaggio dell’area del Terminal Passeggeri, in modo da poter al più presto ripristinare il normale accesso a tale Terminal. L’approdo al Terminal “T&C”, dove le navi da crociera sono arrivate sino a quando non è stata inaugurata la nuova banchina a Porto Corsini, rappresenta una valida alternativa ma le compagnie di navigazione decideranno caso per caso se avvalersi di questa opzione sostitutiva e temporanea". Nel caso della nave da crociera Mein Schiff 2, tuttavia, l’Armatore ha scelto di saltare in questa occasione la sosta a Ravenna.