Forte scossa di terremoto sulla Riviera, raggiunti i 4,2 gradi di magnitudo

Una forte scossa di terremoto si è registrata in Romagna, esattamente alle 13.48 e 45 secondi. Il sisma è stato avvertito distintamente in tutto il territorio, nel Riminese e nel Cesenate in particolare. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha indicato la magnitudo in 4,2 gradi Richter e ha indicato l’epicentro a 4 km ad est di Santarcangelo, con una profondità di 43 chilometri. In tutta la Romagna sono state numerose le telefonate arrivate al centralino dei vigili del fuoco di persone spaventate, sono in corso verifiche. Nei territori più vicini all’epicentro e a Rimini città molte le persone che per la paura sono scese in strada. Per controlli sulla linea da Cesenatico verso Rimini sono stati bloccati i treni.