Terremoto, bloccata la ferrovia. Pesanti disagi per chi ha viaggiato verso sud

A seguito delle scosse telluriche che si sono verificate in Emilia Romagna, dalle 13.50 la circolazione ferroviaria è stata sospesa in via precauzionale tra Rimini e Cesenatico (linea Rimini – Ravenna) e tra Cesena e Riccione (linea Bologna - Ancona) per consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Nessun treno è stato fermato in linea. I ritardi ai treni fermi nelle stazioni hanno superato le due ore di attesa. La circolazione ferroviaria è stata ripristinata alle 16.50, con una lenta ripresa fino alle 17.30.