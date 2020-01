Terremoto nella notte, una nuova scossa fa tremare la terra

Nuova scossa di terremoto nel ravennate: dopo quella registrata nel tardo pomeriggio di venerdì, un secondo sisma si è verificato nella notte. Registrato dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 00.41, la magnitudo è stata accertata in 2.9 a una profondità di 20 chilometri. Il terremoto ha avuto come epicentro la zona tra San Pietro in Vincoli, Gambellara e Santo Stefano. Avvertito anche dalla popolazione, al momento non risultano danni a cose o persone.