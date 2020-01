Trema la terra poco dopo le 18, scossa di terremoto nel ravennate

Un terremoto è stato registrato nella provincia di Ravenna nella prima serata di venerdì alle 18.02. Secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) il movimento tellurico ha avuto un epicentro a 5 chilometri di profondità con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 44.45 e 12.36, a pochi chilometri dalla costa ravennate (al largo di Punta Marina), nell'Adriatico, e di magnitudo 3.4 sulla scala Richter. Tantissime le persone che hanno commentato sulla nostra pagina Facebook (clicca qui per vedere i commenti) indicando la zona in cui è stato percepito il terremoto.

La scossa è stata avvertita anche a Cervia, Milano Marittima e nei lidi ravennati, fino alla parte bassa della provincia di Ferrara. Al momento non si segnalano danni, ma diverse le persone che sono scese in strada per la paura.