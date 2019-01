L'Ingv: "L'area colpita dal terremoto è ad alta pericolosità sismica"

L’area interessata nel cuore della nottata tra lunedì e martedì dalla forte scossa di terremoto è considerata "una zona ad alta pericolosità sismica, come è mostrato dal modello di pericolosità per il territorio nazionale". Lo spiega l'Ingv, aggiungendo che "la sismicità storica dell’area non riporta eventi significativi dove si è verificata la scossa, ma nelle aree circostanti si sono avuti terremoti superiori a magnitudo 5". Il Comune di Cervia ricade invece in zona sismica 2, a cui corrisponde un’accelerazione orizzontale massima convenzionale, espressa come frazione dell’accelerazione di gravità g, pari a 0,25 g.

Continuano dall'Ingv: "Se si osserva la storia sismica della città di Ravenna, vale a dire tutti i risentimenti ricavabili dalle fonti documentarie, si nota che sono riportati diversi terremoti che hanno prodotto intensità macrosismiche al sito pari o superiori al 6° grado MCS, quindi al di sopra della soglia che produce danno agli edifici. La massima intensità storica, pari al 7-8 grado, si è avuta in occasione del terremoto del 22 giugno 1620".

La scossa delle 00.03 è stata avvertita su buona parte del Nord Italia "a causa della profondità del terremoto (25 km)". Il Comune di Ravenna informa che "l'’intero territorio comunale di Ravenna è classificato (ai sensi dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i.) come facente parte della classe di sismicità 3, ovvero rientra in una zona con grado di rischio medio. E’ possibile quindi il verificarsi di terremoti capaci di provocare danni in particolar modo ai numerosi edifici antichi presenti, e in generale a quelli costruiti senza criteri antisismici, oltre ovviamente ai beni in essi presenti e alle persone".