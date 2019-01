Terremoto, la situazione a Cervia: "Svolti controlli su scuole, infrastrutture ed edifici"

Il sindaco di Cervia Luca Coffari, a seguito della scossa di terremoto della notte, rassicura i cittadini e mette a disposizione tutte le informazioni utili tramite il proprio profilo Facebook. "Con i nostri tecnici comunali abbiamo svolto controlli su scuole, edifici pubblici e infrastrutture che non hanno riscontrato criticità. Lo continueremo a fare anche nelle prossime ore, con ulteriori approfondimenti in via precauzionale - spiega il primo cittadino della città del sale - Alcuni hanno confuso l'ordinanza di chiusura scuole del Comune di Ravenna fosse in vigore anche a Cervia (sono due Comuni diversi): la notizia della chiusura delle scuole in comuni limitrofi viene diffusa anche dal nostro Comune tramite social per informare gli studenti che si recano alle superiori in scuole presso comuni limitrofi. In caso in cui le scuole di Cervia (dai nidi all'istituto alberghiero), su ordine del Sindaco vengano chiuse, viene inviato un sms dal Comune di Cervia o una chiamata registrata (come ad esempio per la neve lo scorso anno), oltre che aggiornare i profili social del Comune e Sindaco. Invitiamo tutti i cittadini ad iscriversi al sistema allert sistem (se non l'hanno già fatto):

http://protezionecivile.comunecervia.it/applicazioni/alert-system.html

Appena succede qualche situazione di potenziale pericolo (nevicate, terremoto, mareggiate, ecc anche non previste) si attiva il gruppo comunale di Protezione Civile, attivo anche con dipendenti reperibili 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, guidato dal Sindaco. E' bene conoscere la situazione specifica del proprio comune di residenza, la classificazione sismica cambia da Comune a Comune, in base al grado di pericolosità. Qui potete consultare la situazione specifica del Comune di Cervia, consigli utili in caso di terremoto e sopratutto in tempo di pace, alcuni interventi di messa in sicurezza da fare presso le vostre abitazioni: http://protezionecivile.comunecervia.it/rischi/sismico.html. Se non lo avete ancora fatto scaricate l'app "LibraRisk" e iscrivetevi al servizio Alert System (trovate tutte le info sul nostro sito) per ricevere direttamente le informazioni più utili sul proprio smartphone".