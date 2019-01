Terremoto, verifiche in ospedale, edifici pubblici e privati: "Segnalate ogni anomalia" - VIDEO

Il video aggiornamento del sindaco Michele de Pascale di martedì mattina: "La paura è stata tanta. Stiamo svolgendo verifiche in ospedale, edifici pubblici e privati. Segnalate ogni anomalia". Dal Comune di Ravenna spiegano che sono in corso controlli in tutti i plessi scolastici del territorio comunale, nonché presso le strade, i ponti e tutti gli altri punti nei quali è opportuno mettere in campo le verifiche. Al momento sono pervenute al comando della Polizia Locale alcune segnalazioni, dalle quali non sono emerse particolari criticità. Per segnalazioni di danni strutturali si possono contattare i Vigili del fuoco al 115.