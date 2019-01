Terremoto, epicentro a Lido di Dante. Maestri: "C'è qualche collegamento con le piattaforme?"

"Un terremoto importante, mai accaduto con questa intensità a Ravenna, il più forte negli ultimi 30 anni. L'epicentro è stato a Lido di Dante, e il pensiero corre preoccupato alla scellerata attività estrattiva della piattaforma Angela Angelina e non solo". A sollevare la questione è Andrea Maestri dalla segreteria di Possibile: "Scientificamente il collegamento tra attività estrattiva e terremoti è molto controverso, ma è lecito dubitare che epicentro e intensità siano casuali. Ho chiesto all'ex presidente nazionale di Legambiente Rossella Muroni (che già aveva visitato Ravenna questa estate e si era impegnata per la chiusura della piattaforma) per la Camera dei Deputati e a Massimo Manzoli per il Consiglio comunale di Ravenna di attivarsi - se ne rileveranno le condizioni - con un immediato question time, nelle rispettive sedi istituzionali. Non escludo, se troveremo supporto in adeguati studi scientifici, un esposto in Procura per la verifica di eventuali ipotesi di reato. Quand’anche non vi fosse un sufficiente supporto scientifico in tale direzione, riteniamo che il modello di sviluppo basato sullo sfruttamento delle energie fossili vada superato al più presto e una volta per tutte perché, questo è certo, produce subsidenza, rende il nostro territorio più fragile ed esposto, inquina e avvelena il nostro presente, ipotecando il nostro futuro. Pur con tutte le cautele del caso, anche questo terremoto ci segnala che il tema ambientale e la sostenibilità del nostro modello di sviluppo economico devono essere al centro delle politiche pubbliche di tutte le parti politiche".