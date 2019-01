La terra non smette di tremare: nuova scossa di terremoto, paura sui social

La terra non smette di tremare. Ancora una scossa di terremoto nel ravennate venerdì sera. Secondo l'Ingv (Istituto nazionale geofisica e vulcanologia) si è trattato di una scossa di magnitudo 2.8 avvenuta intorno alle 22.03, con epicentro a cinque chilometri a sud est di Solarolo, a una profondita di 22 chilometri. Al momento non si segnalano danni, in tanti nel ravennate si sono accorti della scossa e hanno lanciato l'allarme sui social. La terra aveva tremato nella stessa zona anche mercoledì sera, con una magnitudo di 2.1. Non si esclude un collegamento con la scossa di magnitudo 4.3 che aveva svegliato tutta la Romagna nella nottata del 15 gennaio, con epicentro a Lido di Dante.

