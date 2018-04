Terrore per una donna, guarda nel suo giardino e vede un ladro incappucciato che sta per entrare

I ladri non si fermano nel ravennate. Venerdì sera di terrore per una donna in via Atalarico: la malcapitata si è trovata in giardino un uomo incappucciato ormai in procinto di entrarle in casa: la donna ha allertato i Carabinieri e anche il gruppo Whatsapp Sos del quartiere. Il malvivente, a quanto sembra, è poi fuggito in modo rocambolesco in direzione di via Simmaco per poi far perdere le proprie tracce. Sul posto i Carabinieri per reperire elementi utili alla sua identificazione.

Sul fatto è intervenuto anche Marcello Faustino, del Popolo della Famiglia: “Questi episodi sono oramai all’ordine del giorno a Ravenna ed è ormai necessario istituire figure di presidio del territorio, come il Carabiniere di quartiere ad esempio. E ringraziamo i gruppi SOS chat di quartiere che con impegno e sempre presenza sul territorio riescono ad aiutare cittadini e forze dell’ordine”