Terrorismo, scoperto ed espulso uno straniero: si stava radicalizzando

Lunedì la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’espulsione dal territorio nazionale, per motivi di pericolosità sociale, un 42enne marocchino che era stato individuato e fermato a Ravenna il 5 ottobre. L’espulsione è il risultato di un’indagine effettuata dalla Digos di Ravenna, che nel corso della permanente attività di analisi e contrasto al fenomeno del radicalismo religioso ha individuato una serie di circostanze ed elementi oggettivi che hanno contribuito a definire il profilo critico del 42enne, il quale in diverse occasioni avrebbe manifestato atteggiamenti di forte rancore e disagio rispetto al contesto socio culturale occidentale.

Dagli accertamenti effettuati, infatti, sarebbe emerso che lo straniero, non in regola con le norme sul soggiorno e con precedenti di Polizia per detenzione abusiva di armi, era presente nella provincia ravennate già da qualche anno. Ulteriori e approfondite indagini hanno effettivamente consentito di comprendere come quest’ultimo avesse avviato un proprio percorso di auto radicalizzazione, caratterizzato da elementi volti a contrapporsi alla vita sociale quotidiana.