Test gratuito dell'Hiv nell'autoemoteca dell'Avis in piazza

Mercoledì 28 novembre sarà possibile fare gratuitamente il test per l’Hiv a Lugo. Un'autoemoteca Avis sarà infatti presente in piazza Baracca dalle 8 alle 12 con personale sanitario dell’Ausl. L’Avis Lugo, inoltre, sarà presente con un banchetto e volontari per dare informazioni sulla donazione del sangue.

Sabato primo dicembre, in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, si svolge l’Hiv test days. Dalle 8 alle 12 è prevista l’apertura straordinaria degli ambulatori in tutta l’Ausl della Romagna, in cui sarà possibile fare il test. A Lugo ci si può rivolgere al SerT, in via Bosi 32 (informazioni allo 0545 903155). Il virus Hiv se non curato porta all’Aids, ma se scoperto in tempo si può fermare. Con la terapia adeguata, tempestiva e continuativa, il virus non creerà danno immunitario, la sua trasmissione sarà ridotta e si potrà avere una vita normale.