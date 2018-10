Testamento a favore dei nostri amici a 4 zampe: la Lav ne parla in un incontro

Stando ai dati, gli italiani sembrano amare molto gli animali. C’è infatti in media un animale domestico per cittadino: sono dunque circa 60 milioni i cani, gatti, pesci, rettili, uccelli e piccoli mammiferi che vivono nelle case della penisola. Se gli animali da compagnia sono numerosi nelle famiglie con 2-3 componenti, crescono tuttavia anche nelle case dei single. Secondo il rapporto Assalco-Zoomark 2017, realizzato in collaborazione con Iri Information resources e l'Associazione nazionale medici veterinari, infatti, nel nostro Paese ci sono quasi 30 milioni di pesci e 13 milioni di uccellini, un autentico primato in Europa. Se i cani sono 7 milioni e 7,5 milioni i gatti, conigli, furetti e roditori sono invece circa 1,8 milioni, mentre i rettili (tartarughe, serpenti, iguane) ammontano circa a 1,3 milioni.

Ma cosa succede ai nostri animali quando il padrone scompare? A tal proposito, sabato 27 ottobre alle 10 presso il Grand Hotel Mattei di Ravenna, la Lav - Lega Anti Vivisezione promuove, con il patrocinio del Consiglio Notarile di Ravenna, l’incontro dal titolo "Fare testamento. Perché e come lasciare un segno", dedicato a tutti coloro che desiderino informarsi e fare chiarezza sulla scelta di ricordare gli animali nelle proprie volontà testamentarie. Quale futuro sarà riservato ai nostri amici animali quando non ci saremo più? Cosa è legalmente possibile fare, per contribuire ai loro diritti, con un gesto d’amore ‘”oltre la vita”? Quali progetti la Lav sta concretamente realizzando con i ricavati dei lasciti sottoscritti dai suoi sostenitori? A questa e altre domande risponderanno Roberto Bennati e Laura Sansone, rispettivamente Vice Presidente e responsabile dell’area lasciti per gli animali di Lav, con il supporto tecnico dei Notai Caterina Di Mauro e Nicola Bruno del Distretto notarile ravennate.