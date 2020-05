Tetto crollato nella sede Ausl: servizi spostati in altri edifici

Si informa la cittadinanza che, a seguito dell’incidente avvenuto tre settimane fa - crollo di una porzione di tetto - presso la sede del Distretto di Faenza, la Palazzina di Largo Portello 1 è stata evacuata per motivi di sicurezza e per consentire i lavori di ripristino. Restano invariati i numeri telefonici, mentre le sedi in cui sono stati spostati i servizi che vi insistevano sono: Uffici Direzione del Distretto Faenza, Unità operative “Cure Primarie”, “Gestione Rapporti con i Servizi Socio-Sanitari” (Ufficio Servizio Assistenza Anziani - Assegni di Cura - sede di Faenza) si trovano ora presso la Casa della Salute Faenza Nord "La Filanda", via della Costituzione 32; - Distribuzione ricettari ai medici di famiglia si trova ora presso la Palazzina 13, viale Stradone 9; - Uffici dell’Unità operativa “Gestione Giuridico Economica Convenzionati” si trova ora presso Villa Agnesina, via Castelraniero, 29; - Uffici dell’Unità operativa “Manutenzione e Gestione Immobili - sede di Faenza” si trova ora presso la Palazzina 14, viale Stradone 9.

