"Ti presento l'impresa": studenti alla scoperta di un'azienda di Fusignano

Nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Ti presento l’impresa”, organizzato dall’Itis Baldini di Ravenna in collaborazione con Cna Ecipar di Ravenna, gli studenti delle classi terze dell’indirizzo Energia mercoledì hanno visitato Ocm Clima srl di Fusignano. Insieme ai loro docenti e accompagnati da Simonetta Zalambani, socia dell’azienda, gli studenti hanno potuto seguire le operazioni di progettazione di impianti e ascoltare una significativa testimonianza sull’innovazione di prodotto e sull’efficienza energetica.

“Ritengo – dichiara Simonetta Zalambani – che far conoscere agli studenti com’è organizzata e cosa produce un’impresa del territorio anche in termini di innovazione, sia di significativo valore educativo e di stimolo allo studio. Ocm Clima opera da oltre cinquanta anni nel settore impiantistico aeraulico realizzando la progettazione, produzione, installazione e manutenzione di impianti per la climatizzazione invernale ed estiva e per un’ottimale qualità dell’aria indoor attraverso il ricambio costante e la filtrazione dell’aria. Al fine di valorizzare l’offerta, l’azienda ha iniziato una proficua e intensa attività di ricerca e innovazione, sfociata con successo nella progettazione e realizzazione di nuove linee di prodotto a marchio esclusivo Viarossa nell’ambito del design degli impianti o della domotica 4.0, che stanno ottenendo il meritato successo in ambito nazionale". La visita ha consentito agli studenti di riflettere sui temi di rispetto dell’ambiente, efficienza energetica e sulla qualità dell’aria come stile di vita e salute.