"Ti senti in gabbia? Loro lo sono sempre": la nuova campagna di Enpa

L'Enpa, ente nazionale protezione animali, lancia la campagna "Ti senti". Le condizioni di costrizione che viviamo noi umani in questa fase sono riservate a miliardi di animali in Italia e nel mondo. Costretti a casa, ci siamo sentiti (e ci sentiamo) avviliti, annoiati, afflitti, confinati, disperati. Ci sentiamo "in gabbia". E, ancora, impotenti, inermi, irritati, isolati, impauriti, prigionieri, in pericolo. La campagna "Ti senti" è l'occasione per riflettere sul fatto che una condizione necessaria, ma temporanea imposta all'essere umano per contenere il contagio del coronavirus, in realtà è purtroppo "normale" per miliardi di animali.

"Pensiamo a tutti quegli animali - afferma il presidente di Enpa Lugo Elio Geminiani - che sono rinchiusi, sottomessi e utilizzati per il divertimento umano, animali che vengono strappati dai loro habitat e privati della libertà per tutta la loro vita. Gli animali esotici in gabbia, gli animali sfruttati, quelli del circo, gli animali da allevamento e quelli da reddito, ma anche gli animali cacciabili vivono nella loro quotidianità, dalla nascita e per tutta la vita, gli stessi sentimenti e gli stessi stati d'animo che l'uomo è costretto a subire da marzo per difendersi dal Coronarivus". "Similitudini inquietanti - dichiara la Protezione Animali - sulle quali è necessario riflettere".