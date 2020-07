Il 'concerto virtuale' degli studenti del Conservatorio sulle note di Hercules - VIDEO

Un omaggio ai classici della storiografia musicale Disney tramite un "concerto collettivo" realizzato durante il lockdown. E' il video ideato da Matteo Tiozzo e Mattia Mingarini, che hanno riunito diversi musicisti ravennati studenti del Conservatorio e aspiranti musicisti professionisti, e hanno dato vita a una cover del brano "Ti vada o no", tratto dal celebre cartone Disney Hercules.

"Abbiamo avuto la possibilità e l'onore di conoscere Barbara Cola, voce di Megara nella produzione italiana del film, e di conseguenza chiederle di cantare con noi questo brano che aveva già interpretato all'interno della versione italiana della colonna sonora del film Disney Hercules". Una collaborazione di tutto prestigio: la cantante, infatti, vanta collaborazioni in studio e in tour con Gloria Gaynor, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Enrico Rava, Orietta Berti, Marco Tamburini. Nel 1995 ha partecipato con Gianni Morandi al Festival di Sanremo con il brano "In Amore", grazie al quale la coppia è arrivata seconda.