"Time out", la scuola sospende le lezioni per una settimana

Alla scuola secondaria di primo grado di Bagnacavallo si è svolta dall'I11 al 16 febbraio una settimana speciale, denominata "Time out", durante la quale è stata sospesa la normale attività didattica per concentrarsi su attività di recupero, consolidamento, approfondimento e potenziamento.

Si è lavorato sia per ambiti disciplnari, sia per lo sviluppo di competenze trasversali. Sono state utilizzate diverse metodologie, come lavoro a piccoli gruppi, laboratori, peer tutoring, gruppi omogenei per competenza anche a classi parallele e collaborazione di esperti esterni. Grazie alla collaborazione di esperti e associazioni, l'offerta formativa si è arricchita di numerosi approfondimenti. Sono infatti stati tenuti corsi di primo soccorso, educazione stradale con Polizia municipale, incontri con volontari della Protezione civile e un laboratorio artistico per la creazione di maschere per il "Carnevallo" nelle classi prime. Nelle classi seconde sono stati affrontati i temi dell'uso sicuro di Internet e dei social network (grazie alla collaborazione del Lions club di Bagnacavallo), del senso civico che permette di contrastare le mafie (con Associazione Pereira), un laboratorio sull'ambiente con la cooperativa Atlantide e un laboratorio sul libro antico presso la Biblioteca Comunale. Le terze invece hanno approfondito le tematiche della sicurezza in rete, prevenzione e strumenti per far fronte ad atti di bullismo e cyberbullismo, gioco d'azzardo e gioco online, dipendenze (con la collaborazione del nuovo Comandante della stazione dei Carabinieri, Maggiore Lettini, Polizia di Stato e Polizia Municipale, Associazione Libera, SerT e Unione dei Comuni della Bassa Romagna); infine un incontro con volontari di Aido e un laboratorio con personale di Arpae.