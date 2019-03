Tomba di Dante chiusa da metà pomeriggio: "Così si valorizza Dante 2021?"

La tomba che ospita le vestigia del "Sommo Poeta" è un'attrazione unica al mondo, di grande richiamo per i turisti italiani e stranieri. "In vista delle celebrazioni del settecentenario della morte del poeta, evento che, oltre a essere una data storica, dovrebbe tradursi per la città in un'opportunità di crescita turistica ed economica pari all'Expo, preoccupa l'immagine di turisti che si scattano foto davanti alla tomba di Dante trovata chiusa in pieno giorno - commenta la consigliera di Lega Nord Rosanna Biondi - Infatti gli orari di apertura sono dalle 10 alle 18 nei giorni festivi, dalle 10 alle 16 in quelli feriali, quando in questo momento i nostri monumenti sono l'unica attività produttiva in una città che non ha altro che il turismo".

Nel suo question time, la consigliera d'opposizione chiede "una risposta celere per dare soluzione ai continui disservizi dati ai turisti dalla poca lungimiranza dell'amministrazione alla modalità di fruizione e visita dei monumenti della città; si chiede inoltre come mai la tomba di Dante rimane chiusa dopo le 16 e non offre un orario più prolungato utile alla fruizione dei turisti, pur essendo negli anni delle celebrazioni dantesche; che sia attivato immediatamente e pubblicato un piano di apertura prolungato, nella più ampia fascia oraria, nei giorni feriali e festivi della tomba di Dante".