Tombola alla Pescarini: ecco i vincitori

Be Maguette, Konate Mamadou, Naas Hamza, Marco Casadei, Nediu Dragos Mihai. Questi i nomi dei fortunati vincitori della tombola natalizia che si è svolta questa mattina alla sede di Ravenna della Scuola Angelo Pescarini Arti e Mestieri. I ragazzi hanno tentato la fortuna per aggiudicarsi i dolciumi messi in palio. Per i 120 allievi è stata l’occasione per trascorrere un momento festoso che ha favorito un clima di coesione e solidarietà. “Iniziative come quelle di sabato – afferma il Direttore Luciano Casmiro- assumono un particolare significato per gli studenti della Scuola, il cui 64 per cento proviene da paesi stranieri e vive in contesti talora critici. La missione della Pescarini, infatti, oltre a essere perseguita attraverso un programma di formazione professionale, che consente al 74 per cento degli allievi di trovare immediatamente un lavoro, mira a creare processi di inclusione sotto il profilo umano, relazionale e sociale in un’ottica di accoglienza a tutto tondo e di qualità”.