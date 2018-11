"Topi d'auto" nella macchina del 'più grande pasticcere' Sebastiano Caridi

Brutta sorpresa giovedì sera per Sebastiano Caridi, noto per essere il vincitore della seconda edizione del talent Rai "Il più grande pasticcere". Il 29enne calabrese ma faentino d'adozione, infatti, ha postato sulla propria pagina Facebook alcune fotografie che ritraggono i vetri della sua auto completamente in frantumi. "Non mi toglierai il sorriso - scrive il pasticcere - Dopo la mia intensa giornata lavorativa alle 22 nei parcheggi di Faenza centro ho trovato così la mia auto. È una vergogna, sono senza parole. Aprite gli occhi perchè le bestie ci sono dappertutto e Faenza si sta popolando senpre più di gente veramente brutta e non si fa nulla per migliorare tutto ciò".