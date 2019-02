L'arte a fumetti incontra il mosaico: Topolino dedica una storia a Ravenna

La nostra città approda sul fumetto con cui intere generazioni hanno imparato a leggere: mercoledì 27 febbraio infatti, su Topolino numero 3301, sarà pubblicata la storia a fumetti ambientata nella Ravenna del sesto secolo d.C. intitolata "Pico di Bisanzio e il mosaico barbaro". L'inaugurazione del Museo Classis, infatti, è riuscita a ispirare anche lo storico fumetto edito da Panini Comics.

Il magazine più letto dai ragazzi, che ogni settimana propone sei storie a fumetti inedite per soddisfare un pubblico di ogni età, ha dedicato a Ravenna una delle sue storie e al nuovo museo di Classe ha riservato foto e approfondimenti, con l'invito esplicito a visitarlo e a partecipare alle iniziative che RavennAntica anche in questo nuovo contenitore riserva ai ragazzi. La caratteristica degli sceneggiatori e disegnatori di Topolino è quella di saper trasformare topi e paperi in personaggi storici per interpretare storie a fumetti in grado di divertire e allo stesso tempo istruire.

La storia Pico di Bisanzio e il mosaico barbaro, realizzata dello sceneggiatore Roberto Gagnor e dal disegnatore Giampaolo Soldati, è ambientata a Ravenna nel 540 d.C., in pieno scontro tra Impero Romano d'Oriente e Impero Romano d'Occidente. Per l'occasione Paperone diventa Paperoniano nei panni dell'Imperatore Giustiniano, Rockerduck è Rockerico nei panni del re dei Goti, i Bassotti diventano La B.B.B (Banda Bassotti Barbari) al servizio di Rockerico con il compito di sabotare i maestri del mosaico chiamati da Paperoniano, Ciccio è Ciccioacre da Merenda, Paperoga è Paperoghila da Impiastren, Paperino è Paperinico da Sfortunhaus, tre artisti reclutati all'ultimo minuto da Paperone.

"E' una grande soddisfazione essere protagonisti di una storia all'interno di Topolino - dichiara il Direttore di RavennAntica Sergio Fioravanti - Soprattutto mi fa piacere che Ravenna sia stata menzionata da questo intramontabile magazine. La storia dei famosi personaggi Disney si presenta come un'occasione unica di intrattenimento e cultura: dal fumetto alla realtà, per scoprire le meraviglie della nostra città e del Museo Classis". In concomitanza dell'uscita del numero dedicato a Ravenna, a tutti i ragazzi che si presenteranno al Museo con una copia di Topolino RavennAntica riserverà un ingresso ridotto, valido anche per un accompagnatore, pari a 5 euro a persona (anziché 7).